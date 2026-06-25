Камерунец приехал в Россию изучать русский, а стал наркозакладчиком

Камерунца, который приехал в РФ учиться, поймали на Ямале с наркотиками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, иностранец в декабре 2025 года прибыл в Иркутск для изучения русского языка и получения высшего образования. Однако уже в марте 2026 года он вступил в состав организованной преступной группы, которое сбывала синтетические наркотики. Камерунец приехал в Новый Уренгой, получил партию наркотиков и оборудовал тайники-закладки для их сбыта. После этого он был задержан полицией.



В ходе расследования уголовного получены доказательства, подтверждающие причастность виновного к покушению на сбыт наркотиков на территории города Новый Уренгой, его показания позволили существенно уточнить роль каждого из участников организованной группы в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За совершение преступления виновному лицу грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube