На Ямале выпустили в дикую природу 7 редких стерхов

На Ямале продолжается уникальный эксперимент по восстановлению популяции находящегося под угрозой исчезновения белого журавля. Семь молодых стерхов, выращенных в питомнике Окского заповедника, доставили к месту выпуска в Шурышкарском районе. Птицы уже адаптировались на новом месте.

Промежуточной остановкой в их путешествии стала окружная столица. Сразу после прибытия в Салехард на каждую птицу установили GSM-трекер. Датчики помогут отслеживать суточную активность и миграционные маршруты, а также понять, как стерхи осваиваются на новом месте.

«Мы более пяти лет изучаем и охраняем стерхов. Это уже шестой выпуск молодых стерхов на Ямале и каждый выпуск для нас волнительное событие как проводы ребенка в большую жизнь. Стерхов выращивают в Окском заповеднике, потом везут к нам на север, мы ставим трекеры, выпускаем. Самое главное, чтобы они не просто выжили, а создали пары и дали потомство. Данные последних лет фиксируют увеличение встреч стерхов в Шурышкарском и Приуральском районах – это хороший знак, который показывает, что программа восстановления обской популяции белого журавля работает», – рассказал ученый Дмитрий Замятин.

В Куноватском заказнике стерхов поместили во временные вольеры на болоте – так они смогли восстановить силы после длительного пути и привыкнуть к местным условиям. Через 2-3 дня, когда стерхи адаптировались, их выпустили на волю.

За прошедшие годы в Куноватском заказнике выпущено 23 стерха. До 2031 года в природу Ямала планируется выпустить 50 белых журавлей – этого достаточно, чтобы обская популяция стерха начала самостоятельно восстанавливаться, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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