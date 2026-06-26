На Ямале ликвидируют 19 лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами на Ямале по-прежнему остается сложной. Как сообщает региональный департамент гражданской защиты, утром 26 июня в округе действуют 19 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Приуральский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3930,8 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 323 человека. За прошедшие сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 116,1 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 173 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 16997,8 гектар.

Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров. Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите об этом в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по телефону 8-800-100-94-00 или по тел. 112.

Салехард, Елена Васильева

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