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На Ямале из реки достали труп девушки, пропавшей три дня назад

На Ямале из реки достали труп девушки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 23 июня в полицию поступило заявление о пропаже жительницы села Панаевска 2008 года рождения. 18-летняя девушка вместе с подругой отправилась купаться на протоку Янгота и не вернулась. 26 июня 2026 года ее тело было обнаружено на берегу протоки Янгота в районе села Панаевска.

По факту смерти девушки следственным отделом по Ямальскому району следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится процессуальная проверка.

При визуальном осмотре тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, отмечают в СРК. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. В рамках проверки будут проведены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Салехард, Елена Васильева

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