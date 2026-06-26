В Салехарде трехлетний ребенок выпал из окна

В Салехарде трехлетний мальчик выпал из окна. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент случился вечером 25 июня на улице Чубынина. Мальчика по скорой госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

По данному факту Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка.

Предварительно установлено, что ребенок остался без присмотра взрослых, забрался на коно, оперся на противомоскитную сетку, и выпал на улицу.

Следственное управление СК России по ЯНАО в очередной раз предупреждает родителей проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыты окна. Окна также должны быть оборудованы защитой от детей.

Салехард, Елена Васильева

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