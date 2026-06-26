На Ямале активно сажают картошку

На Ямале идет посевная кампания. В этом году общие площади, отданные по посадку картофеля, составили порядка 12 гектаров, а планируемый валовый сбор достигнет 140 тонн.

Как сообщает пресс-служба правительства округа, лидерами в отрасли выступают аграрии Шурышкарского района. Крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Созонова в селе Горки увеличило площадь посадки до 3 гектаров с планируемым сбором 30 тонн. Посев картофеля – полностью механизированный процесс. Два года назад фермер стал обладателем гранта «Агростартап», тогда он получил поддержку на сумму более 3,5 млн рублей.

«На эти средства приобрел картофелесажалку, оборудование для выкопки овощей, фронтальный погрузчик с ковшом. Техника позволила механизировать процесс, увеличить площадь полей и сократить время на посадку», – пояснил Виктор Созонов.

Индивидуальный предприниматель Александр Шелеметьев из деревни Новый Киеват освоил также 3 гектара, ожидая получить 46 тонн продукции. Еще около 6 гектаров засадили картофелем фермеры Салехарда, Надыма и села Толька, которые планируют собрать 60 тонн корнеплодов.

Успешному выращиванию овощей в условиях короткого северного лета способствует использование исключительно скороспелых сортов – «Гала», «Рэд Скарлет», «Шах», «Розара» и другие, с вегетационным периодом 60-70 дней. Семенной материал завозится из Тюменской, Свердловской и других областей.

Значительная часть продукции традиционно поставляется в социальные учреждения – школы и больницы, а также на локальные рынки, пояснили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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