На Ямале вынесли приговор организаторам подпольного казино

На Ямале вынесен приговор 6 участникам преступной группы, которая организовала подпольное казино.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, с августа 2022 года по ноябрь 2023 года участники организованной группы, организовали и проводили на территории Ноябрьска в круглосуточном режиме азартные игры, с использованием игрового оборудования. В результате их незаконной деятельности, фигуранты извлекли доход в сумме более 20 млн. рублей.

В ходе расследования установлено, что подпольный игровой клуб организовал житель Тюмени, который привлек к соучастию в преступлении еще 5 жителей Ноябрьска.

Организатор осуществлял общее руководство группой, давал указания, распределял роли, осуществлял подбор помещений. Остальные осужденные работали в клубе кассирами и администраторами, принимали денежные средства от игроков, выдавали электронные карты, обеспечивавшие доступ к игровому оборудованию, предоставляли отчеты, выдавали деньги игрокам из кассы.

Приговором суда организатору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей. Остальным участникам группы суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей. Кроме этого, в доход государства со всех участников группы солидарно конфискованы деньги – более 20 млн. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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