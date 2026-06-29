На Тазовскую садковую линию завезли 4,5 миллиона мальков сиговых видов рыб – как на Ямале восстанавливают популяцию

На Тазовскую садковую линию завезли 4,5 миллиона мальков сиговых видов рыб. Завоз молоди осуществлялся несколькими партиями. Всего в этом сезоне доставлено три миллиона мальков муксуна и 1,5 миллиона чира.

Мальков поместили в садки на реке Таз, где они теперь будут усиленно питаться. Выпуск рыбы в естественную среду запланирован на июль, после достижения массы 1,5 грамма.

«Несмотря на жаркую погоду, транспортировка молоди прошла успешно. Показатель гибели мальков составил 1,5-2%, что ниже допустимой нормы. Кормим рыбу каждые два часа – 12 раз в день. Два раза в неделю мальков будем взвешивать для корректировки рациона», – рассказал начальник участка Собского рыбоводного завода Николай Козлов.

Проект по подращиванию молоди в садках Тазовского рыбоводного завода стартовал в 2020 году. Его цель – получение рыбы крупных навесок от 11 граммов. Отличительная особенность в том, что мальки растут под открытым небом. Помимо искусственных кормов, в их рационе присутствует речная живность. Благодаря этому молодь быстрее набирает вес, адаптируется к условиям реки и лучше выживает после выпуска, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

«До размещения в садковой линии рыба прошла цикл развития на Собском рыбоводном заводе: от оплодотворения и шестимесячной инкубации икры до превращения ее в жизнестойкую молодь. Всего за семь лет работы на Тазовском участке выпущено более 26 миллионов мальков ценных видов рыб – муксуна, чира и нельмы», – сообщил начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Дмитрий Короьейников.

На Ямале уделяется большое внимание восстановлению ценных видов рыб. Работы идут в рамках комплексной программы по восстановлению сиговых Обь-Иртышского рыбохозяйственного района, сформированной по поручению Президента РФ. Начиная с 2016 года воспроизводством в регионе занимается Собский рыбоводный завод. Уникальность предприятия в его полносистемности: все выращивание идет на одном производстве. Завод расположен на реке Собь – естественном месте нереста и нагула сиговых.

Чтобы повысить эффективность работ, в 2021 году в эксплуатацию запустили Тазовский рыбоводный завод – филиал Собского. Местоположение выбрали не случайно: река Таз протекает исключительно на территории Ямала и является исконным местом обитания сиговых, что позволяет качественно проводить научные наблюдения.

За годы существования заводов в водоемы выпущено более 164,6 миллиона штук молоди сиговых – преимущественно муксуна и чира. До конца летнего сезона 2026 года Собский рыбоводный завод планирует выпустить в водные объекты Ямала более 13 миллионов штук молоди.

Салехард, Елена Васильева

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