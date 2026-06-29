На Ямале 17-летний подросток утонул во время купания

В Красноселькупском районе произошла трагедия: 28 июня текущего года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в реке Таз во время купания утонул 17-летний подросток. По данному факту Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что 28 июня в утреннее время подросток, 2008 года рождения, вместе со своим старшим братом, 1994 года рождения, и тремя совершеннолетними знакомыми пошел на берег реки Таз, чтобы искупаться. Доплыв до середины реки, 17-летний парень утонул.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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