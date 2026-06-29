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Коммерческую организацию по заготовке торфа наказали за незаконную рубку деревьев

На Ямале коммерческую организацию по заготовке торфа наказали за незаконную рубку деревьев.
Как сообщи «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, природоохранная прокуратура проверила исполнение требований лесного законодательства ООО «Транскомвосток».

Установлено, что юридическим лицом при разработке месторождения по добыче торфа совершена рубка лесных насаждений в отсутствие разрешительных документов.

В этой связи природоохранным прокурором в суд предъявлен иск о взыскании ущерба в размере более 720 тыс. рублей.

Надымским городским судом в удовлетворении требований прокурора отказано, однако, не согласившись с принятым решением, прокурором решение суда первой инстанции оспорено в апелляционном порядке.

Судом Ямало-Ненецкого автономного округа решение суда первой инстанции отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном объеме, денежные средства поступили в бюджет.

Салехард, Елена Васильева

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