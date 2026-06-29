16-летняя девушка в Тазовском районе упала в реку и погибла

В Тазовском районе ЯНАО 16-летняя девушка утонула в реке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагический инцидент случился вечером 28 июня в селе Антипаюта с бетонных конструкций (береговая линия по улице Советская) в воду упала девушка, 2009 года рождения. Позднее ее тело было извлечено из реки Антипаетаяха.

По данному факту Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Салехард, Елена Васильева

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