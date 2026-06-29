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На Ямале действует 33 природных пожара

На Ямале действует 33 природных пожара (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Тазовский р-ны). Как сообщает департамент гражданской защиты, общая площадь, пройденная огнем, составляет 9379 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 399 человек, а также задействован 1 вертолет МИ-8 с водосливным устройством. За прошедшие сутки ликвидировано 10 природных пожаров на площади 1205,2 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 216 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 24610,6 гектар.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите об этом в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по телефону 8-800-100-94-00 или по тел. 112.

Салехард, Елена Васильева

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