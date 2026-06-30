На Ямале действуют 37 природных пожаров

По данным на 30 июня на Ямале действует 37 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Тазовский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 17854 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 414 человек, а также задействованы 2 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 137 гектар, сообщили «Новому Дню» в департаменте гражданской защиты.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 222 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 33087,6 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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