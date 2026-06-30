российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале действуют 37 природных пожаров

По данным на 30 июня на Ямале действует 37 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Тазовский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 17854 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 414 человек, а также задействованы 2 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 137 гектар, сообщили «Новому Дню» в департаменте гражданской защиты.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 222 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 33087,6 гектар.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,