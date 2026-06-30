Пьяный ямалец жестоко избил мать. Она умерла

Житель Приуральского района попал по уголовное дело после жестокости, проявленной по отношению к собственной матери.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 23 июня текущего года в селе Аксарка Приуральского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с матерью, используя малозначительный повод. После этого он нанес женщине множественные удары руками по голове, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевшая скончалась на следующий день в медицинском учреждении.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube