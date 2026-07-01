Пьяная мать уронила младенца в подъезде и потом упала на него. Мальчик умер

По вине пьяной ямальчанки погиб младенец. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае 2026 года женщина, находясь совместно с малолетним ребенком в квартире у своей знакомой, в течение дня распивала спиртные напитки. В состоянии сильного алкогольного опьянения она взяла на руки сына, вышла из квартиры в подъезд, где на лестнице, потеряв равновесие, уронила мальчика на ступени. После чего, упав на ребенка, придавила его. В результате полученных телесных повреждений ребенок умер.

Санкция статьи «Причинение смерти по неосторожности» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Ноябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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