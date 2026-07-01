Ямальцы могут подать заявки на именную стипендию от губернатора

На Ямале стартовал прием заявок на именную стипендию губернатора.

Подать документы можно до 31 августа 2026 года как через образовательные организации, так и напрямую в профильные департаменты правительства округа в зависимости от категории заявителя и направления подготовки.

Претендовать на меру поддержки могут ямальские выпускники, в том числе дети участников специальной военной операции, а также студенты из Волновахского муниципального округа.

В конкурсной кампании могут принять участие выпускники-медалисты ямальских школ, обучающиеся на третьем курсе вузов по направлениям социальной сферы – образования, здравоохранения и культуры, с успеваемостью на уровне «хорошо и отлично» или «отлично».

Кроме того, стипендия назначается отличникам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования на очной форме и принимающим активное участие в научно-исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности.

Отдельная категория получателей – представители коренных малочисленных народов Севера, студенты вузов очной формы обучения с оценками «хорошо и отлично» или «отлично».

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо направить утвержденный пакет документов в комиссии профильных департаментов округа – образования, здравоохранения, культуры, строительства, природных ресурсов, экологии и по делам КМНС. Актуальные положения, формы заявлений и перечни необходимых документов доступны для скачивания на официальных сайтах соответствующих ведомств.

Программа демонстрирует устойчивый рост популярности среди молодежи. По итогам зимней сессии 2026 года именной стипендией за успешную учебу были награждены 245 человек, что на 4% больше показателей предыдущих лет. Среди них – 110 представителей КМНС, в том числе 36 круглых отличников и 23 студента из кочующих семей.

Выпускники-медалисты, ставшие стипендиатами, дополнительно получают возможность участия в региональной программе «Ориентир: Ямал», которая предусматривает прохождение практики и содействие в трудоустройстве в ведущих организациях автономного округа.

Именная стипендия губернатора Ямала выплачивается с 2020 года по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова. Размер ежемесячной выплаты для студентов вузов составляет 10 тысяч рублей и назначается по итогам успешного закрытия зимней и летней экзаменационных сессий.

Салехард, Елена Васильева

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