На Ямале действует уже 47 природных пожаров

1 июля в округе действует уже 47 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Тазовский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 18711,1 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 460 человек, а также задействованы 4 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 6 природных пожаров на площади 1437 гектар, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 235 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 34434 гектара.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите об этом в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по телефону 8-800-100-94-00 или по тел. 112.

Салехард, Елена Васильева

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