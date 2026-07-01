Ямалец в первый день на пенсии прыгнул с моста в реку и оказался в больнице

Ямалец решил отметить первый день на пенсии и тяжело травмировал позвоночник.
Как сообщает пресс-служба ЦРБ Нового Уренгоя, 64-летний мужчина отправился на тяж и там прыгнул с моста в реку, получив неосложненный перелом 6-го шейного позвонка. Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Сотрясение спинного мозга повлекло за собой кратковременный паралич рук, их функциональность постепенно восстанавливается, уточнили медики. По их словам, ямальцу повезло: несмотря на серьезность повреждения, он остался жив и сохранил подвижность.
Салехард, Елена Васильева
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