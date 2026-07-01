российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Дефицита топлива на Ямале нет, ограничения – есть – Артюхов

Дефицит топлива на заправках Ямала нет, но есть некоторые ограничения. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артхов. По его словам, власти округа ежесуточно мониторят ситуацию на топливном рынке, запасы топлива – это то, что нарабатывалось в округе годами и сейчас позволяет держать ситуацию под контролем. Объемы текущих запасов оцениваются на уровне прошлого года.

По словам Артюхова, сейчас идет период отпусков, граждане без проблем выезжают к местам отдыха. На заправках действуют ограничения по отпуску бензина, в том числе в канистры, чтобы избежать ажиотажа. Определенные трудности с поставками есть у частных АЗС, но это обусловлено конъюнктурой рынка – бензин и дизельное топливо отпускаются, в первую очередь, крупным игрокам рынка. В этой связи в отдаленных территориях (в селах Надымского, Тазовского и Пуровского районов) возможен дефицит бензина и ДТ именно у частников, но власти округа держат вопрос на контроле и решают его совместно с бизнесом.
Что касается северного завоза – он, по словам Артюхова, стоит в приоритете и у руководства страны, и у округа. Обеспечение топливом отдаленных территорий идет в полном соответствии с графиком. «Централизованный завоз идёт – готовим территории к зиме по графику, по многим позициям уже отгрузили почти половину от запланированного объёма нефтепродуктов. Правительство страны определило наш северный регион в число тех, куда топливо будет поставляться в первую очередь», – отметил Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,