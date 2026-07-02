На Ямале с начала лета выдано уже более 23 тысяч электронных сертификатов для подготовки детей к школе

На Ямале с начала лета выдано более 23 тысяч сертификатов школьника.

Мера поддержки предусмотрена для многодетных и семей участников СВО. За месяц выдачи сертификатов жители региона уже приобрели канцелярские принадлежности и одежду. Средства также можно потратить на покупку компьютера или ноутбука, а с этого года еще и на кадетскую форму.

Тем, кто состоит на учете в органах соцзащиты, сертификаты назначают автоматически с 1 июня. Гражданам, не состоящим на учете, необходимо подать заявление до 30 сентября. Самостоятельно обратиться за мерой поддержки также нужно родителям будущих первоклассников и десятиклассников, но только после того, как школа издаст приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение.

Всего в списке товаров для школьников 64 наименования. Средства сертификата можно потратить на покупку обуви и одежды, в том числе верхней, компьютера или ноутбука. В этом году в перечень вошла также кадетская форма. С такой просьбой жители региона обращались в социальных сетях к окружному департаменту социальной защиты населения. Улучшение меры поддержки анонсировала директор ведомства Оксана Медынская во время прямого эфира с ямальцами.

Номинал сертификата составляет 16 965 рублей. Средства зачисляются на карту «Мир», привязанную к «Морошке». Их можно потратить в магазинах «Детский мир», в специальном разделе маркетплейса «Озон», а также у партнеров программы. Использовать средства необходимо до 30 ноября.

Больше всего получателей сертификатов проживает в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде и Надымском районе, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Меру поддержки ввели на Ямале в 2024 году. Сначала она предназначалась для детей из многодетных семей. В тот же год программу расширили на семьи военнослужащих. Такое решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, поддержав инициативу супруги одного из участников СВО.

Салехард, Елена Васильева

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