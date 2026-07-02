На трассе Сургут – Салехард открыли станцию для зарядки электромобилей

На региональной трассе «Сургут-Салехард» открыли зарядную станцию для электроавтомобилей.

Новая электрозаправка работает в районе Тарко-Сале способна зарядить машину за 15 минут. Она обладает высокой мощностью 240 кВт и может заряжать одновременно до трех автомобилей.

Станция российского производителя рассчитана на северные климатические условия, готова к работе даже при 50 градусах мороза. Владельцы электромашин могут заряжать их, подключившись к станции через установленное в телефоне приложение и активации устройства.

«Приняли решение установить электростанцию для зарядки автомобилей в районе Тарко-Сале рядом с бензиновой автозаправкой. Территориально место очень удобное для автомобилистов, живущих в Тарко-Сале и Пуровске, и проезжающих по трассе. На этом участке всегда большой трафик, от Нового Уренгоя и до Муравленко таких электрозаправок нет. Помогли предпринимателю с выделением земельного участка, укладкой плит и подключением к трансформаторной подстанции, сделали тут же благоустройство территории, планируем дополнительно еще установить освещение», – сказал заместитель главы администрации Пуровского района Александр Сирицен.

Электромобили и машины с гибридной силовой установкой становятся все популярнее. Только в Пуровском районе их порядка 30 единиц. Для их владельцев предусмотрены налоговые льготы: те, кто имеют автомобили с электрическим двигателем мощностью до 150 лошадиных сил, освобождаются от уплаты транспортного налога.

Отметим, что на Ямале зарядные станции для электромобилей помимо Тарко-Сале установлены в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Муравленко и на Карамовском посту. Созданная инфраструктура позволяет проехать на таких автомобилях по всей территории Ямала. Все станции оформлены в едином стиле, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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