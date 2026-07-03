На Ямале снова выросло количество природных пожаров

На Ямале продолжает осложняться ситуация с природными пожарами. Как сообщает департамент гражданской защиты, 3 июля в округе действует 83 (накануне было 77) природных пожара (Пуровский, Красноселькупский, Надымский, Тазовский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19393,3 гектара, 4 пожара локализованы на площади 6145,6 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 618 человек, а также задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. За прошедшие сутки ликвидировано 17 природных пожаров на площади 788 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 311 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 39410,3 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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