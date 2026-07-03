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Ямальчанка задолжала собственному ребенку алименты на 410 тысяч рублей

Прокуратура Ноябрьска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина по решению суда обязана ежемесячно выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Однако длительное время указанное решение суда не исполняла, в связи с чем была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).
Несмотря на это, женщина все равно не стала платить алименты и задолжала более 410 тыс. рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Салехард, Елена Васильева

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