Дмитрий Артюхов провел личный прием ямальчан: с чем обращались люди

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба главы региона, со своими вопросами к Дмитрию Артюхову обратились жители Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также из села Лопхари Шурышкарского района. Они подключились из студий в местных администрациях. В личном приеме также приняли участие главы муниципальных образований.

В частности, Алексей Павлов из Нового Уренгоя, отец одного из воспитанников ДШИ, попросил главу региона закупить новые музыкальные инструменты в школу искусств, которая готовится к вводу.

«Новая детская школа искусств в Новом Уренгое станет самой большой на Ямале и одной из крупнейших в стране. Но главное – не масштаб здания, а те возможности, которые мы в него заложим. Это касается и инструментов. Только в этом году планируем закупить для школы 149 единиц, чтобы каждый ребенок учился на достойном, качественном инструменте. В целом обновление фонда детских школ искусств идет по всему округу: за последние три года приобрели больше двух тысяч инструментов. Мы и дальше будем поддерживать это направление – талантам нужна опора, и наша задача ее обеспечить», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Директор департамента культуры Ямала Евгений Колтунов, также присутствующий на личном приеме, сообщил, что еще одно отделение ДШИ им. Рахманинова, которое сейчас закрыто на ремонт, также получит новые инструменты. Глава региона пригласил Алексея Павлова оценить подготовку учреждения к открытию, осмотреть здание. Глава Нового Уренгоя Антон Колодин добавил, что на осмотр школы пригласят и других активных родителей юных музыкантов.

Александра Кравцова озвучила просьбу жителей дома 6/8 микрорайона Восточный в Новом Уренгое: в десятиэтажном доме лифт часто выходит из строя. Его ремонтируют, при этом сроки затягиваются из-за сложностей с закупкой запчастей. Принято решение заменить лифты на отечественные за счет средств программы капремонта.

Председатель думы Шурышкарского района, глава районного Совета ветеранов Александр Худалей рассказал о проблеме участника СВО, инвалида II группы Сергея Литва: чтобы облегчить быт, ветерану нужен моющий робот-пылесос. Губернатор попросил решить вопрос в кратчайшие сроки. Глава района Олег Попов сообщил, что поручение будет выполнено.

Из студии в Ноябрьске на связь с губернатором вышла тренер по чирлидингу спортшколы «Северное сияние» Анастасия Олькова вместе с воспитанницами. Хореограф попросила обеспечить команду единой красивой формой, чтобы команда была узнаваемой на городских мероприятиях. Дмитрий Артюхов идею поддержал. В продолжение разговора Анастасия пригласила главу региона посетить тренировку, чтобы познакомиться со спортсменами и оценить их мастерство.

Салехард, Елена Васильева

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