Житель Нового Уренгоя не сообщил, что имеет ВНЖ на Украине

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что местный житель, получив вид на жительство на Украине, в 60-дневный срок не исполнил обязанность по подаче уведомления о наличии у него вида на жительство, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.

По материалам прокурорской проверки следователями СУ СК РФ по ЯНАО в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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