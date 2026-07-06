На Ямале действует 70 природных пожаров

На Ямале по данным на 6 июля действует 70 природных пожаров. Огонь зафиксирован в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет более 15 тысяч гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 15 очагов на площади 2520 гектаров. Накануне удалось полностью потушить крупный пожар в Красноселькупском районе, площадь которого превышала 6 тысяч гектаров, сообщает департамент гражданской защиты округа.

В тушении задействованы спасатели «Ямалспаса», сотрудники МЧС, противопожарной службы округа и других ведомств. Для усиления группировки привлечены специалисты Авиалесохраны из других регионов.

Вертолёты АК «Ямал» играют ключевую роль в этой работе – часть воздушных судов оснащена водосливными устройствами для сброса воды на очаги возгорания. Остальные борта выполняют задачи по авиапатрулированию, а также доставляют к удалённым пожарам личный состав и грузы. В тесном взаимодействии со спасателями авиакомпания оперативно перебрасывает силы на наиболее сложные участки.

В районах тушения дороги отсутствуют. Прокладка минерализованных полос и тушение кромок огня ведутся вручную с использованием лопат, топоров-мотыг и ранцевых лесных огнетушителей. Сложность тушения обусловлена погодными условиями – аномально жаркий и засушливый июнь с острым дефицитом осадков в Красноселькупском и соседних районах. Большинство возгораний возникло из-за сухих гроз.

Салехард, Елена Васильева

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