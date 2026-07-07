На Ямале действует 47 природных пожаров

7 июля на Ямале уменьшилось количество природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, утром во вторник действует 47 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 18779,8 гектар, 7 пожаров локализованы на площади 2442 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 504 человека. За прошедшие сутки ликвидировано 16 природных пожаров на площади 846,8 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 346 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 50355,7 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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