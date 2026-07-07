Ямалец выстрелил в знакомого из травматического пистолета

Прокуратура Нового Уренгоя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Губкинского. Он обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в марте 2026 года в вечернее время мужчина, находясь в мкр. Коротчаево, в ходе внезапно возникшего конфликта на фоне личных неприязненных отношений, произвел выстрел в знакомого из травматического пистолета. Пуля попала потерпевшему в левую надключичную часть тела.

В отношении нападавшего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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