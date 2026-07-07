Машина «Магнита» раздавила девочку – в суд ушел иск о компенсации в 6 млн

В Новом Уренгое прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя АО «Тандер» (Магнит).

В апреле 2026 года водитель грузового автомобиля МАН, двигаясь задним ходом рядом с домом № 11 по ул. Молодежная, не убедился в безопасности маневра и наехал на девочку. В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.



Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.



Прокуратурой города также направлен иск в суд о взыскании с предприятия в пользу родителей несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 6 млн рублей, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube