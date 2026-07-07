Любителей туризма зовут взойти на древний ямальский ледник

На Ямале всех любителей туризма приглашают принять участие в массовом восхождении на Ледник Романтиков.

Путешествие запланировано на 1 августа. К одному из самых впечатляющих уголков Ямала, расположенному на южном склоне горного массива Рай-Из, отправятся более 250 участников.

Восхождение не требует специальной подготовки, однако туристы должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к интенсивным нагрузкам. К участию допускаются лица от 14 лет, несовершеннолетним требуется сопровождение взрослых. Зарегистрироваться и купить билеты можно на платформе RussiaRunning.

До подножия горы и обратно любителей активного отдыха организованно доставят на пассажирских транспортных средствах. Маршрут протяженностью пять километров рассчитан на три часа. Туристы поднимутся на высоту 800 метров, где получат возможность полюбоваться уникальными пейзажами Полярного Урала, Ледником Романтиков и озером с кристально чистой водой бирюзового оттенка.

Для похода необходимо подготовить личное снаряжение: рюкзак, дождевик, SPF-крем, аптечку, репелленты, воду. По желанию можно взять солнцезащитные очки и трекинговые палки. Важно надеть комфортную одежду и обувь для прогулки в горной местности с соблюдением принципа многослойности. Каждый участник восхождения получит бесплатный полис страхования от несчастных случаев и травм на период похода.

По возвращении с маршрута у подножия горного массива Рай-Из для участников восхождения будет организовано чаепитие и горячее питание. Также по уже сложившейся традиции две молодые пары из Салехарда и Лабытнанги зарегистрируют брак на территории ледника.

Как сообщает пресс-служба администрации ЯНАО, это уже шестое массовое восхождение на Ледник Романтиков. Первое состоялось в 2021 году.

Салехард, Елена Васильева

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