Артюхов обсудил с правительством Ямала предложения по программе развития региона

Дмитрий Артюхов провел в Салехарде заседание правительства Ямала.

Основным вопросом повестки стало подведение предварительных итогов сбора предложений от жителей округа в программу развития региона «Ямал-100».

Директор департамента внутренней политики ЯНАО Светлана Твердовская сообщила, что ямальцы направили в программу более трех тысяч предложений. Сбор охватил респондентов в возрасте от пяти до 78 лет. Поручение сформировать новую программу развития региона дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе доклада о положении дел в округе. Создание плана преобразований приурочено к вековому юбилею Ямала.

Сбор предложений проходил в два этапа: с 18 марта по 30 июня в приложении и на портале «Морошка», затем очно – в офисах «Уютного Ямала» во всех муниципалитетах. Сейчас над идеями ямальцев работают профильные департаменты. Основная задача – провести системный анализ, исключить дублирование и трансформировать инициативы в конкретные целевые показатели пятилетнего плана.

«Ямал-100» – это про качественные изменения в каждой сфере, про безубыточность и эффективную работу отраслей и предприятий в рамках того бюджета, который есть сегодня, без дополнительных сверхвливаний. На примере медицинской диагностики за три дня: это означает, что задача заместителя губернатора – не просто найти деньги на новую больницу. Это задача каждого – от главврача до медсестры – думать о том, как прийти к быстрой и качественной диагностике. Даже специалист по закупкам в больнице должен понимать: детали для ремонта МРТ должны поступать быстрее. В этом смысл качественных изменений», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Программа включает девять направлений. Наибольшее количество обращений получено по блоку «Внедряем технологии здоровья». Второе место занимает «Создаем связанность территорий» – здесь акцент сделан на транспортную доступность и интернет в удаленных поселках. Третье место – у направления «Формируем новое качество жизни»: ямальцев интересует чистота и порядок во дворах, благоустройство, создание парков и зеленых зон.

Обработка предложений продлится до августа. Следующий этап формирования программы – обсуждение с жителями в Честном маршруте.

«Ямальцы – это люди с огромной созидательной энергией. Мы получили три тысячи инициатив по развитию нашего региона, и каждая из них – это весомый вклад в наше общее будущее. Благодарю земляков за активность. Программа формируется из реальных потребностей жителей, точно отвечает на их запросы, станет по-настоящему народной. Уверен, что предстоящие обсуждения в рамках Честного маршрута помогут нам окончательно расставить приоритеты и приступить к реализации проектов, которые сделают жизнь на Ямале к его вековому юбилею еще комфортнее», – подчеркнул губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Москва, Елена Васильева

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