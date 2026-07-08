Собский рыбоводный завод открыл сезон выпуска молоди – в Обь отправилось полмиллиона мальков муксуна и 140 тысяч мальков нельмы

Собский рыбоводный завод открыл сезон выпуска молоди. Полмиллиона мальков муксуна и более 140 тысяч мальков нельмы отправились в реку Собь на территории Приуральского района. Выпуск производился непосредственно с предприятия.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, выпуск и учет молоди прошли под контролем представителей департамента АПК ЯНАО, департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

«Навеска должна быть не менее 0,5 грамма – наш малек хорошо нагулялся, показатели более чем соответствуют необходимым. Такой тщательный контроль нужен, чтобы правильно сориентироваться по выпуску: мы делаем контрольную навеску в каждом бассейне, определяем количество, чтобы объем выпуска соответствовал плану», – рассказала специалист сектора развития рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Елена Комарова.

Работы ведутся в рамках комплексной программы восстановления сиговых Обь-Иртышского рыбохозяйственного района, сформированной по поручению Президента РФ. Промышленные компании участвуют в ней для компенсации воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.

Отметим, что научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод» было создано в 2017 году для искусственного воспроизводства ценных видов рыб – муксуна, чира и нельмы – с последующим выпуском молоди в реки Ямала. Уникальность предприятия – в его полносистемности: весь цикл, от получения икры от собственных маточных стад до выпуска молоди в естественную среду обитания, проходит на одном производстве. Расположен завод на реке Собь – естественном месте нереста и нагула сиговых. Здесь же содержится собственное ремонтно-маточное стадо муксуна и чира.

За годы работы Собского завода в реки Ямала выпущено более 164,6 миллиона штук молоди ценных сиговых. Только в 2025 году в естественную среду отправились свыше 11,3 миллиона мальков, в том числе 10,5 миллиона – муксуна, 700 тысяч – нельмы и 130 тысяч – чира.

Салехард, Елена Васильева

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