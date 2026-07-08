Ямальские врачи спасли зрение недоношенного младенца с помощью революционного укола

Врачи Центральной больницы Нового Уренгоя спасли зрение младенцу, который родился недоношенным.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе медучреждения, новорожденный пациент с агрессивной формой ретинопатии недоношенных через несколько дней должен был улететь на операцию в Санкт-Петербург, но ситуация резко и внезапно ухудшилась. Потребовалось срочное лечение.

Заведующий офтальмологическим отделением Денис Ведяшкин принял решение об операции. В оба глаза ребенку интравитреально (в стекловидное тело) был введен препарат, позволяющий сохранить зрение у больных с серьезными заболеваниями глаз, еще недавно считавшихся обреченными на полную его утрату. Он блокирует патологический рост сосудов и предотвращает отслойку сетчатки.

«У офтальмологов НЦГБ уже есть опыт применения этого революционного средства – они спасли зрение 26-недельному малышу, родившемуся в феврале. Также эффективность препарата подтверждают многочисленные исследования, доказывающие остановку потери зрения на фоне лечения», – пояснили в пресс-службе НЦГБ.

После инъекции патологический рост сосудов замедлился, ребенка успели доставить в федеральную клинику и прооперировать. Малыш уже вернулся из Санкт-Петербурга, он продолжает лечение в стационаре. На последнем осмотре ретинальной камерой сетчатка в норме, рост аномальных сосудов остановлен, причин для волнения нет.

Еще несколько месяцев мальчик будет находиться под наблюдением офтальмологов.

Салехард, Елена Васильева

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