Школьнику выплатят 10 тысяч за травму во время образовательного процесса

Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение требований законодательства об образовании, а также об основных гарантиях ребенка в МБОУ СОШ № 2 г. Тарко-Сале.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в декабре 2025 года ученик 4 класса во время образовательного процесса получил травму.
В этой связи прокурор района директору школы внес представление об устранении нарушений закона, а также направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскана компенсация в размере 10 тыс. рублей. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Салехард, Елена Васильева
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