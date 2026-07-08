Предприниматель поставил на детские и спортивные площадки Тарко-Сале некачественные материалы

На Ямале предприниматель поставить некачественные материалы, которые потом использовались для реконструкции детских и спортивных площадок. За это он получил от администрации Пуровсокго района 4 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ России по Тюменской области, предприниматель заключил контракт с МКУ «Управление городского хозяйства» на выполнение работ по реконструкции детских и спортивных площадок в Тарко-Сале.

Однако в ходе исполнения заказа он целенаправленно, из корыстных соображений, заменил предусмотренные проектом материалы на более дешёвые и менее качественные. При этом работы были представлены заказчику как выполненные в полном объёме.

В результате таких действий подрядчик незаконно получил бюджетные средства. Ущерб муниципалитету оценили в сумму более 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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