На Ямале действуют 38 природных пожаров

9 июля на Ямале действует 38 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 10804,4 гектара, 2 пожара локализованы на площади 1935 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 578 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 12 природных пожаров на площади 7852,1 гектар, сообщает департамент гражданской защиты.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 363 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 53023,2 гектара.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите об этом в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по телефону 8-800-100-94-00 или по тел. 112.

Салехард, Елена Васильева

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