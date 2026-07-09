Ямалец напал с топориком для мяса на пьяного мужчину

На Ямале в суд уходит дело о нападении на человек с топориком для мяса.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено 13 марта 2026 года. Вечером в квартире одного из домов в микрорайоне Вынгапуровский между обвиняемым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, вооружившись кухонным топориком для разделки мяса, умышленно нанёс удар в голову потерпевшего.

Довести преступление до конца обвиняемому не удалось благодаря активному вмешательству третьего лица, который пресёк дальнейшие действия нападавшего. Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь, полученное им телесное повреждение расценено как лёгкий вред здоровью.

Следователями выполнены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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