В Ноябрьске горожанка испортила клумбу на 36 тысяч рублей

В Ноябрьске местная жительница пришла на центральную аллею и вырвала несколько растений, сообщили в администрации города.

«Вырвано и истоптано растений на 36 тысяч. Именно на такую сумму оценили ущерб в управлении городского хозяйства», – уточнили в администрации.

Нарушительница попала в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает «Север-пресс». На записи видно, как она пришла на аллею, убедилась, что никто за ней не наблюдает, а после забралась в клумбу и начала рвать цветы. Сотрудники управления городского хозяйства уже написали заявление в полицию.

В администрации жителям напомнили, что в городе работают 1655 камер камер видеонаблюдения. Они фиксируют все правонарушения.

Ноябрьск, Елена Васильева

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