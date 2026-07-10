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На Ямале действуют 29 природных пожаров

10 июля на Ямале действуют 29 природных пожаров (Пуровский, Красноселькупский, Надымский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 9613,9 гектар, 7 пожаров локализованы на площади 2435,5 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 581 человек, а также задействованы 1 вертолет МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 13 природных пожаров на площади 2611 гектар, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 366 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 53409,6 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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