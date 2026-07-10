На Ямале 10 июля завершился отопительный сезон

10 июля на Ямале официально завершился отопительный сезон 2025-2026 годов. Как сообщает пресс-служба «Ямалкоммунэнерго», в ночь с 9 на 10 июля

филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе остановил работу котельных в населенных пунктах Сеяха и Мыс Каменный. Таким образом, подача тепла была прекращена во всех территориях округа.

На территории присутствия АО «Ямалкоммунэнерго» отключения начались 1 июня в Муравленко, Губкинском, микрорайонах Пурпе и Пурпе-1, а также в поселках Пуровск и Ханымей Пуровского района. Всего отопительный сезон в регионе продлился 320 дней.

Напомним, что решение о его завершении принимают местные власти при условии, что среднесуточная температура воздуха держится выше +8°С в течение пяти суток подряд.

С приходом тепла энергетики перешли на летний режим работ: проводят плановый ремонт сетей и оборудования, гидравлические испытания, ведется прием топлива в рамках северного завоза.

Салехард, Елена Васильева

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