российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале 10 июля завершился отопительный сезон

10 июля на Ямале официально завершился отопительный сезон 2025-2026 годов. Как сообщает пресс-служба «Ямалкоммунэнерго», в ночь с 9 на 10 июля

филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе остановил работу котельных в населенных пунктах Сеяха и Мыс Каменный. Таким образом, подача тепла была прекращена во всех территориях округа.

На территории присутствия АО «Ямалкоммунэнерго» отключения начались 1 июня в Муравленко, Губкинском, микрорайонах Пурпе и Пурпе-1, а также в поселках Пуровск и Ханымей Пуровского района. Всего отопительный сезон в регионе продлился 320 дней.

Напомним, что решение о его завершении принимают местные власти при условии, что среднесуточная температура воздуха держится выше +8°С в течение пяти суток подряд.

С приходом тепла энергетики перешли на летний режим работ: проводят плановый ремонт сетей и оборудования, гидравлические испытания, ведется прием топлива в рамках северного завоза.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,