На Ямале в колледжи подано уже более 2 тысяч заявлений

Свыше двух тысяч заявлений подано в ямальские колледжи за первый месяц приемной кампании. В этом году для будущих первокурсников открыто 3 574 места, из которых 2 937 – бюджетные. Итоги приемной кампании будут подведены в конце августа. Прием заявлений ведут девять организаций среднего профессионального образования – в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Надыме и Тарко-Сале.

Лидер по популярности у будущих студентов – Новоуренгойский многопрофильный колледж, куда поступило 847 заявлений. На втором месте – Ямальский многопрофильный колледж. Туда подали заявления 827 абитуриентов. Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий привлек уже более 300 выпускников.

Наибольший интерес у абитуриентов и их родителей вызывают практико-ориентированные специальности. В топ-3 вошли сестринское дело, лечебное дело, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Всего для поступления в государственные колледжи доступны 66 профессий и специальностей, 11 из которых – новые.

Так, например, в Тарко-Салинском профессиональном колледже теперь можно обучиться геологии и разведке нефтяных и газовых месторождений, в Муравленковском многопрофильном колледже – технической эксплуатации и обслуживанию роботизированного производства, а в Губкинском профессиональном колледже – основам работы машиниста дорожных и строительных работ.

Подать документы на зачисление можно лично в приемную комиссию образовательного учреждения и через портал Госуслуги.

Для ямальских учащихся предусмотрены различные меры поддержки. С 2020 года для ребят из числа коренных малочисленных народов Севера, которым не хватило полбалла для поступления, ежегодно доступны 75 сертификатов на получение среднего профессионального образования. Студенты-льготники получают ежемесячную стипендию и электронный сертификат номиналом 30,5 тысячи рублей на сезонную одежду и обувь.

Третий год дети участников СВО и студенты из многодетных семей получают полную компенсацию стоимости обучения в колледжах региона.

Кроме того, обучающиеся по программам СПО могут претендовать на именную стипендию губернатора в размере 10 тысяч рублей ежемесячно, а студенты, очно осваивающие специальности ТЭК, могут получать стипендию имени Г. П. Богомякова в размере восьми тысяч рублей.

С 2025 года выпускники ямальских колледжей, сдавшие государственную аттестацию в форме демонстрационного экзамена на профильном уровне на максимальный балл, могут получить премию в размере 100 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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