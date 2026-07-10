Артюхов обсудил с Новаком северный завоз

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в совещании у вице-премьера правительства РФ Александра Новака по ситуации на топливном рынке страны.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в числе прочего обсуждался северный завоз.

«Отдалённые территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки», – подчеркнул Александр Новак.

На Ямале централизованный завоз сейчас идет.

• Полностью завершена поставка дизельного топлива в сёла Катравож, Овгорт, Восяхово, Азовы, Лопхари, Питляр, деревню Ямгорт и посёлки Щучье и Товопогол.

• Дровами обеспечены Сюнай-Сале, Нори и Кутопьюган. В Овгорт доставлен каменный уголь.

• В отдалённые населённые пункты для нужд коммунального комплекса завезено 21,9 тысячи тонн нефтепродуктов, более трёх тысяч тонн угля и 950 кубометров дров.

В этом году топливом планируется обеспечить 30 отдалённых населённых пунктов региона, отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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