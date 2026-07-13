На Ямале зафиксировано 11 природных пожаров

11 природных пожаров зафиксировано на 13 июля в на Ямале. Очаги находятся в Красноселькупском и Приуральском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3564,1 гектара, 5 пожаров локализованы на площади 1068 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 266 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 6 природных пожаров на площади 461 гектар, сообщает департамент гражданской защиты округа.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа было зафиксировано 370 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 56147,1 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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