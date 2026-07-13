На мостах Северной железной дороги ученые нашли 26 птенцов краснокнижного кречета

На Ямале завершилась летняя орнитологическая экспедиция: на мостовых переходах участка Обская – Карская ученые выявили 26 птенцов и слетков краснокнижного кречета. Такой высокий результат подтверждает успешную адаптацию редкого сокола к условиям арктической инфраструктуры.

Результат стал закономерным продолжением удачного весеннего сезона. В мае ученые зафиксировали на 40% больше гнезд, чем за предыдущие девять лет мониторинга. Летняя поездка показала, что весенний потенциал перешел в реальный прирост популяции.

Ямальские кречеты уникальны тем, что используют для гнездования старые постройки воронов на опорах железнодорожных мостов, адаптируясь к инфраструктуре в условиях тундры. Для вида, занесенного в Красную книгу России, такой многолетний мониторинг особенно ценен: он позволяет отслеживать устойчивую динамику размножения популяции и занятость мостов.

«Июльская поездка показывает настоящий итог сезона. Весной мы видим потенциал: занятые гнезда и кладки. Летом получаем ответ на главный вопрос: сколько молодых птиц появилось. В этом году мы учли 26 птенцов и слетков. Это очень высокие показатели и подтверждение того, что ямальские мосты остаются важным гнездовым ресурсом для кречета», – рассказал кандидат биологических наук, заведующий Лаборатории динамики арктических экосистем ИЭРиЖ УрО РАН Александр Соколов.

Важную роль в работе сыграла компания «Газпромтранс»: предприятие предоставило ученым отдельный вагон с тепловозом для обеих ключевых экспедиций – весенней и летней. Выделенный подвижной состав позволил исследователям безопасно подъезжать к мостам, делать остановки в нужных точках, использовать дроны и фотоловушки, а также заряжать оборудование и обрабатывать данные прямо в пути.

Проект продолжается уже 10 лет. Для арктических исследований такой ряд наблюдений особенно ценен: отдельный сезон может быть исключением, а многолетний мониторинг позволяет увидеть устойчивые изменения в разные по погоде и кормовым условиям годы., сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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