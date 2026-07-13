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Ямальцу несколько месяцев на работе не платили зарплату

На Ямале работодатель несколько месяцев не платил зарплату сотруднику.

Как сообщили «Новому ню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Новом Уренгое подозреваемый, действуя как работодатель, в период с декабря 2025 года по настоящее время, имея реальную финансовую возможность для погашения задолженности, умышленно не выплачивал заработную плату и иные причитающиеся работнику выплаты. Задолженность перед работником организации составила более 2 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования будут приняты меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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