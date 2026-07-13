На Ямале Почта России будет работать по особому графику

На Ямале Почта России будет работать по особому графику – с учетом запросов людей. В одних отделениях часы обслуживания сдвинут на обеденное время, в других – на вечерние часы.

Поводом для изменений стало обращение Анастасии Кабировой из Ямальского района, поступившее через опрос «Ямал-100». Предложение северянки рассмотрел окружной департамент информационных технологий и связи совместно с «Почтой России».

«Сейчас многие заказывают товары через интернет, получают письма и посылки. Но иногда попасть на почту бывает непросто – ее график совпадает с рабочим временем. Мне показалось, что немного изменить часы работы отделения вполне реально, поэтому я решила оставить свое предложение через «Ямал-100», – рассказала жительница Ямальского района Анастасия Кабирова.

Ввести новый временный режим работы почтовых отделений планируют в нескольких населенных пунктах. Это позволит оценить, насколько такой график удобен для жителей и эффективен для дальнейшего внедрения.

Сегодня на Ямале работают 88 почтовых отделений, из них 40 расположены в сельских населенных пунктах. За два года в сельской местности построено 11 новых модульных почтовых отделений. Они оформлены в едином фирменном стиле, оснащены современной техникой, удобной мебелью, а прилегающие территории благоустроены. Только за первое полугодие текущего года «Почта России» доставила жителям Ямала более миллиона письменных отправлений и свыше 220 тысяч посылок сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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