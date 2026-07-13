Ямалец регистрировал в своей квартире посторонних людей

Житель Нового Уренгоя за деньги регистрировал в своей квартире посторонних людей.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс –службе прокуратуры ЯНАО, с 2023 по 2025 годы мужчина из личной заинтересованности по месту своего проживания осуществил фиктивную регистрацию более 30 российских граждан, которые проживать в его квартире не намеревались.
Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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