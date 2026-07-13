Ямалец незаконно убил лосиху, после чего лишился 400 тысяч и снегохода

Житель Красноселькупского района лишился 400 тысяч рублей и снегохода за незаконную охоту.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2025 года мужчина, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий Красноселькупского района, в районе реки Ираткы, в период запрета охоты, а также не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, незаконно убил лосиху. После этого обвиняемый разделал тушу на части, которые при помощи снегохода и саней-волокуш перевез к месту своего проживания.

Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 400 тыс. руб. В судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный ущерб.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции представителя потерпевшего прекратил уголовное преследование подсудимого в связи с примирением сторон.

При этом средства совершения преступления: снегоход «YAMAHA»VR540E, сани-волокуши и охотничье ружье конфискованы в доход государства.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube