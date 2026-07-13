Две ямальчанки потратили с украденной карты 18 тысяч рублей

Две юные ямальчанки украли чужую карточку и потратили с нее деньги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2026 года 17-летняя девушка похитила банковскую карту знакомого и предложила своей 18-летней подруге обналичить её. В течение двух дней они оплачивали покупки в магазинах села, похитив тем самым более 18 тыс. рублей.



В суде подсудимые вину признали в полном объёме, ущерб возместили в полном объеме.



Суд назначил каждой наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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