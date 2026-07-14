На Ямале действует 7 природных пожаров. Таковы данные департамента гражданской защиты на 14 июля.

По состоянию на утро вторника возгорания действуют в Красноселькупском, Приуральском, Шурышкарском районе. В Пуровском районе возгораний больше нет, режим ЧС там снят.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3733 гектара, 5 пожаров локализованы на площади 3543 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 185 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 6 природных пожаров на площади 371,2 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 372 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 56750,8 гектар.

Салехард, Елена Васильева

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